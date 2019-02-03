Передача Радулова помогла "Далласу" победить "Нэшвилл", Худобин отразил 38 бросков

"Даллас" обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Нападающий "Старз" Александр Радулов сделал 1 передачу. Он провел 20 минут 14 секунд на площадке и заработал показатель "+2".

Вратарь "Старз" Антон Худобин отразил 38 бросков из 39-ти. "Даллас" одержал четвертую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Даллас" - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Ярнкрок - 9 (Хартман, Сиссонс), 9:35 - 1:0. Сегин - 21 (Радулов, Линделл), 11:11 - 1:1. Комо - 6 (Янмарк, Факса), 55:47 - 1:2. Янмарк - 4 (Факса, Линделл), 56:30 - 1:3.

Вратари: Ринне (56:41) - Худобин.

Штраф: 9 - 13.

Броски: 39 (13+11+15) - 26 (4+11+11).

Наши: - - Гурьянов (8.25/0/0), Ничушкин (9.08/0/-1), Радулов (20.14/5/+2).

3 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.