Пажо — об игре Сорокина: «Он снова был выдающимся»

Форвард «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:0).

«Прежде всего, я считаю, что мы смогли проявить себя сегодня. Мы знали, что перед нами будет стоять большая проблема забрать очки. Мы играли настойчиво в течение всех 60 минут, а Сорокин снова был выдающимся», — приводит слова Пажо официальный сайт НХЛ.

27-летний Сорокин в матче с «Ойлерз» отразил 49 бросков и был признан первой звездой встречи.