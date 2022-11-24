Тренер «Эдмонтона»: «Мы не нашли способа сломить Сорокина»

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (0:3).

«Эта игра сводилась к тому, что мы не смогли разгадать их вратаря. Нанести кому-нибудь 49 бросков — вот что мы намеревались делать в каждой игре. Но мы не нашли способа сломить Сорокина», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт НХЛ.