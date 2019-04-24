Нападающий "Бостона" Давид Пастрняк с юмором отреагировал на выход команды во второй раунд Кубка Стэнли. "Брюинз" выиграли серию у "Торонто" в семи матчах. Фанаты "Мэйпл Ливз" обвинили в вылете певца Джастина Бибера. Считается, что исполнитель приносит неудачу командам, которые поддерживает. Перед шестой игрой он в Твиттере опубликовал запись в поддержку "Торонто", и "Бостон" победил, сравняв счет в серии - 3-3. На решающей игре он уже появился на трибунах, и "Торонто" уступил 1:5.

"Не сегодня, Джастин Бибер", - написал Пастрняк в Твиттере.