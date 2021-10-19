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Панарин забросил первую шайбу в сезоне. Видео

05:29
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1 ОТ).

29-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме и стал второй звездой матча. Для Панарина это первый гол в сезоне, на его счету 3 (1+2) очка в 4 играх.

«Рейнджерс» и «Торонто» после 4 матчей набрали по 5 очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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