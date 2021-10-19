Панарин забросил первую шайбу в сезоне. Видео
05:29
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1 ОТ).
29-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме и стал второй звездой матча. Для Панарина это первый гол в сезоне, на его счету 3 (1+2) очка в 4 играх.
ARTEMI PANARIN, @EASPORTSNHL OT GLORY. ? #NHLFaceOff pic.twitter.com/NoCYZ9H5fX— NHL (@NHL) October 19, 2021
«Рейнджерс» и «Торонто» после 4 матчей набрали по 5 очков.
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