Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в 21 веке

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 4:3 ОТ.

Российский форвард Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию до 10 матчей. Нападающий стал первым игроком в 21-м веке, который имеет две такие серии в дебютном сезоне за клуб.

Последний раз 10-матчевая результативная серия в дебютном сезоне за клуб была у форварда Уэйна Гретцки в сезоне-1996/97.

В текущем сезоне Панарин провел 60 матчей в НХЛ, в которых набрал 85 (32+53) очков.