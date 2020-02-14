Панарин собирался забить лакросс-гол в матче с «Миннесотой». Но все-таки не решился на попытку
07:26
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». В одном из моментов россиянин оказался за воротами соперника и хотел попробовать забросить шайбу из-за ворот. Однако в итоге не решился на такой ход.
#PlayLikeANewYorker Artemi Panarin thought about it ... pic.twitter.com/H8tU13nkkl— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 14, 2020
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