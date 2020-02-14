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Панарин собирался забить лакросс-гол в матче с «Миннесотой». Но все-таки не решился на попытку

07:26

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». В одном из моментов россиянин оказался за воротами соперника и хотел попробовать забросить шайбу из-за ворот. Однако в итоге не решился на такой ход.

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