Панарин переведен во второе звено «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин тренируется во втором звене вместе с Павлом Бучневичем и Райаном Строумом, сообщает в своем Twitter Дэн Розен. Первое сочетание составили Крис Крайдер, Мика Зибанежад и Каапо Какко. «Синерубашечники» уступили в пяти встречах подряд. 25 октября они сыграют с «Баффало»,

В 7 матчах Панарин набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-2»

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