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Панарин о свисте болельщиков «Коламбуса» в свой адрес: «Их было плохо слышно. Они обленились»

07:37
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о том, слышал ли он свист в свой адрес со стороны болельщиков «Коламбуса» в выездном матче против «Блю Джекетс».

«Если честно, то сегодня их было плохо слышно. Когда я приехал сюда в первый раз, они были громче, а теперь обленились», — заявил Панарин после матча.

Панарин сделал дубль в игре с «Коламбусом» (5:3) и был признан первой звездой встречи. Россиянин выступал за «Коламбус» с 2017 по 2019 год. Летом 2019 года форвард стал неограниченно свободным агентом и подписал контракт с «Рейнджерс».

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Иван Торопцев все материалы автора
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