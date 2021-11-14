Панарин о свисте болельщиков «Коламбуса» в свой адрес: «Их было плохо слышно. Они обленились»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о том, слышал ли он свист в свой адрес со стороны болельщиков «Коламбуса» в выездном матче против «Блю Джекетс».

«Если честно, то сегодня их было плохо слышно. Когда я приехал сюда в первый раз, они были громче, а теперь обленились», — заявил Панарин после матча.

#NYR Artemi Panarin was asked tonight after the game if he heard the #CBJ fans booing him. Here was his response:



«Not really. When I came the first time, they were louder. They start getting lazy now.'' ? pic.twitter.com/3r5Ne3huHL — Hockey Hound (@HockeyHoundShow) November 14, 2021

Панарин сделал дубль в игре с «Коламбусом» (5:3) и был признан первой звездой встречи. Россиянин выступал за «Коламбус» с 2017 по 2019 год. Летом 2019 года форвард стал неограниченно свободным агентом и подписал контракт с «Рейнджерс».