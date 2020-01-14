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Панарин назван первой звездой дня в НХЛ, Овечкин — второй

08:38
Артемий Панарин. Фото AFP
Артемий Панарин. Фото AFP
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин назван первой звездой по итогам игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. В матче против «Айлендерс» (6:2) россиянин записал на свой счет дубль и три результативные передачи.

Второй звездой выбран форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Его дубль принес команде победу в матче с «Каролиной» (2:0) а сам Овечкин вышел на единоличное 11-е место в списке лучших снайперов лиги за всю историю.

Третьей звездой стал голкипер «Монреаля» Кэри Прайс. Он сделал «сухарь» в матче против «Калгари» (2:0).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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