Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин назван первой звездой по итогам игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. В матче против «Айлендерс» (6:2) россиянин записал на свой счет дубль и три результативные передачи.

Второй звездой выбран форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Его дубль принес команде победу в матче с «Каролиной» (2:0) а сам Овечкин вышел на единоличное 11-е место в списке лучших снайперов лиги за всю историю.

Третьей звездой стал голкипер «Монреаля» Кэри Прайс. Он сделал «сухарь» в матче против «Калгари» (2:0).