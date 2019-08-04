Овечкина в Китае встретили юные фанаты. Видео

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин прибыл в Китай в статусе посла НХЛ и пробудет здесь неделю. Он примет участие в семинарах и встречах по развитию хоккея. В аэропорту форварда встретили юные фанаты.

🚨 GR8 IN CHINA 🚨 pic.twitter.com/H0rMulNwmw — Washington Capitals (@Capitals) August 4, 2019

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В 2018-м привел "Кэпиталз" к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

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