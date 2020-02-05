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Овечкин забросил 110-ю победную шайбу в карьере. Это четвертый показатель в истории

08:36
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» (4:2) форвард хозяев Александр Овечкин забросил 110-ю победную шайбу в своей карьере. Нападающий в этой игре сделал хет-трик.

По количеству победных голов в лиге россиянин вышел на четвертое место. Он делит четвертую позицию с Теему Селянне и Бреттом Халлом. После этой игры в активе Овечкина 698 голов в НХЛ.

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