Овечкин вышел на чистое 6-е место в истории НХЛ по голам в выездных матчах

«Вашингтон» на выезде проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:7). Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 23-ю шайбу в сезоне. Также он вышел на шестое место в истории лиги по голам в гостевых играх. Он превзошел результат канадца Марселя Дионна (346).

Первое место занимает Уэйн Гретцки (402), на второй позиции Стив Айзерман (362), Яромир Ягр (355) — третий.