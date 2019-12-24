НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин вышел на чистое 6-е место в истории НХЛ по голам в выездных матчах

11:16
Теги:

«Вашингтон» на выезде проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:7). Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 23-ю шайбу в сезоне. Также он вышел на шестое место в истории лиги по голам в гостевых играх. Он превзошел результат канадца Марселя Дионна (346).

Первое место занимает Уэйн Гретцки (402), на второй позиции Стив Айзерман (362), Яромир Ягр (355) — третий.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир