Овечкин — третья звезда матча между «Вашингтоном» и «Питтсбургом»
17 января 2021, 23:26
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4). В этой встрече он отметился забитым голом, который стал для него первым в нынешнем сезоне, а также результативной передачей.
Первой звездой стал форвард «Пингвинов» Джейк Гюнтцель. Он стал автором победного буллита.
Второй звездой выбран защитник «Питтсбурга» Маркус Петтерссон.
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