НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин — третья звезда матча между «Вашингтоном» и «Питтсбургом»

17 января 2021, 23:26
Теги:

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4). В этой встрече он отметился забитым голом, который стал для него первым в нынешнем сезоне, а также результативной передачей.

Первой звездой стал форвард «Пингвинов» Джейк Гюнтцель. Он стал автором победного буллита.

Второй звездой выбран защитник «Питтсбурга» Маркус Петтерссон.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир