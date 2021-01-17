Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4). В этой встрече он отметился забитым голом, который стал для него первым в нынешнем сезоне, а также результативной передачей.

Первой звездой стал форвард «Пингвинов» Джейк Гюнтцель. Он стал автором победного буллита.

Второй звездой выбран защитник «Питтсбурга» Маркус Петтерссон.