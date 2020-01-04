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Овечкин — третий левый нападающий в истории НХЛ по очкам на выезде

06:36
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«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вашингтону» — 3:4. Капитан гостей Александр Овечкин отметился результативной передачей. Он вышел на третье место в истории лиги среди левых нападающих по очкам на выезде, у него 609 баллов. Россиянин обошел Дэйва Андрейчука. Выше него — Брендан Шэнахэн (656) и Джонни Буцик (618).

По очкам на выезде среди всех игроков Овечкин вышел на 29-е место в истории НХЛ.

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