«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вашингтону» — 3:4. Капитан гостей Александр Овечкин отметился результативной передачей. Он вышел на третье место в истории лиги среди левых нападающих по очкам на выезде, у него 609 баллов. Россиянин обошел Дэйва Андрейчука. Выше него — Брендан Шэнахэн (656) и Джонни Буцик (618).

По очкам на выезде среди всех игроков Овечкин вышел на 29-е место в истории НХЛ.