Овечкин снова не забил, но спас «Вашингтон» от пропущенного гола. Видео

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» — 3:2. У капитана гостей Александра Овечкина показатель полезности «-1», 4 броска в створ, 5 силовых приемов и блок-шот за 21.31 на льду. Он заблокировал бросок по воротам «Кэпиталз» в концовке встречи, когда Брэйден Холтби отправился на скамейку запасных.

Ovi: Likes to score goals

Also Ovi: Likes to stop goals from being scored pic.twitter.com/yStbgbq5Ea