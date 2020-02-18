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Овечкин снова не забил, но спас «Вашингтон» от пропущенного гола. Видео

04:53
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«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» — 3:2. У капитана гостей Александра Овечкина показатель полезности «-1», 4 броска в створ, 5 силовых приемов и блок-шот за 21.31 на льду. Он заблокировал бросок по воротам «Кэпиталз» в концовке встречи, когда Брэйден Холтби отправился на скамейку запасных.

У Александра 57 (40+17) очков в 58 матчах при «-14». Он не может отличиться в пяти встречах подряд.

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