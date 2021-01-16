Овечкин рассказал о переговорах по новому контракту с «Вашингтоном»
08:22
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, разговаривал ли он с генеральным менеджером Брайаном Маклелланом о новом контракте.
«Мы просто говорим друг другу «привет» при встрече и все», — приводит слова Овечкина NBS Sports.
Действующее соглашение 35-летнего российского форварда истекает после этого сезона. В текущем сезоне Овечкин провел два матча, в которых отдал две результативные передачи.
Всего в НХЛ россиянин провел 1154 матча, в которых записал на свой счет 706 голов и 574 голевые передачи.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю