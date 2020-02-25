Овечкин рассказал о грузе ответственности, который лежит на плечах капитана команды

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вспомнил, что первое время тяжело привыкал к роли капитана команды. «Кэпиталз» выбрали россиянина капитаном в 2010 году, когда Овечкину было 25 лет.

— Первые года какие-то были неудачи, языковой барьер, но все ребята, которые были старше меня, которые имели честь быть капитанами в других командах, мне помогали, — поделился Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ. — Также как и тренерский штаб.

И я попытался оправдать доверие команды, тренеров, всей организации. Тот груз ответственности, который лежал не только на моих плечах, но и на всей организации... В мою эру. Что не могли пройти второй раунд плей-офф...

Команды у нас вроде были хорошие. Но чего-то не хватало.

Наконец, удача повернулась к нам лицом и мы выиграли Кубок Стэнли. И этот груз ответственности автоматически спал. Если у любого человека спросить в клубе, то ты до сих радуешься. Ты понимаешь, что это история, что твое имя будет на века на Кубке Стэнли. И ты — чемпион.