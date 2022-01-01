Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Российский капитан столичной команды оформил дубль в матче против «Детройта» (3:1). Первой звездой стал форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, который набрал (2+1) очка во встрече с «Эдмонтоном» (6:5 ОТ), вторая звезда — вратарь «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 42 броска во встрече против «Вегаса» (1:3).

Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».