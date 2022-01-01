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Плющев рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Ягра

11:47
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» рассказал, когда Александр Овечкин догонит Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ.

«Думаю, в этом году Саша догонит Ягра. Он все досрочно сделает. Саша просто делает свою работу. Не думаю, что на него психологически давит этот рекорд», — сказал Плющев «СЭ».

Александр Овечкин забил в 754-й гол в НХЛ. Его ближайшая цель — чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 12 шайб. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Также Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика