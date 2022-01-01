Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:1).

Капитан столичного клуба забросил две шайбы. Второй звездой признан вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов, третья звезда — форвард «Детройта» Владислав Наместников, который сделал ассист.

Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».