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Овечкин признан первой звездой матча «Детройт» — «Вашингтон», Самсонов — вторая звезда, Наместников — 3-я

10:31
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:1).

Капитан столичного клуба забросил две шайбы. Второй звездой признан вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов, третья звезда — форвард «Детройта» Владислав Наместников, который сделал ассист.

Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».

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Сергей Разин все материалы автора
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