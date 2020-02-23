Овечкин признался, что думал о том, когда забросит 700-ю шайбу

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что думал о том, когда ему удастся забить 700-й гол в НХЛ. Он сделал это в игре с «Нью-Джерси» (2:3)

— Чувствую ли я облегчение? Конечно, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. — Когда приближаешься к такой цифре, начинаешь больше думать о том, когда же это произойдет. Но даже если бы я не забил сегодня, нам все равно остается еще около 20 матчей, за которые уж один-то гол я бы как-нибудь осилил.

34-летний россиянин сравнял счет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» в начале третьего периода — результат стал 2:2. Форвард отличился с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. С этим достижением капитана «Кэпиталз» поздравила вся команда.

Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.