Овечкин поделился мнением об уходе из «Вашингтона» Дмитрия Орлова

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об эмоциях от ухода российского защитника Дмитрия Орлова и американского форварда Гарнета Хэтэтуэя.

«Все понимают, что это бизнес. Но тяжело терять друзей и очень хороших хоккеистов», — цитирует Овечкина The Athletic.

В конце февраля 2023 года «Вашингтон» обменял Орлова и Хэтэуэя в «Бостон». Россиянин Орлов участвовал в 5 встречах за новый клуб, забросив 3 шайбы, отдав 6 результативных передач и суммарно набрав 9 очков при общем показателе полезности «+6».