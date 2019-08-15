Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» - «Динамо», отметил, что не знает ни о каких проблемах партнера по команде Евгения Кузнецова.

— «Вашингтон» стал сильнее в межсезонье?

— Посмотрим. Я пока ни с кем не разговаривал, только по телефону говорили с Кузей, Самсоном и Орлом. Потом сейчас приедем и посмотрим.

— Что слышали о возможных проблемах Кузнецова?

— Нет, а какие, о чем? Вроде все нормально, постоянно, жив-здоров.

— Что случалось с инстаграмом Кузи?

— Все нормально с ним.

— Как отдохнули?

— Хорошо. Провел время с семьей. Набрался сил, чтобы двигаться вперед.

— Удивились, что пресс-атташе «Вашингтона» выиграл миллион долларов в лотерею?

— Я за него очень рад, позвонил-поздравил. Столько людей пытаются выиграть хоть какие-то деньги, а здесь сразу миллион. Вся команда за него рада, он все сделает правильно.

— Вы бы куда потратили?

— Надо сначала выиграть хотя бы сто рублей. (Алексей Шевченко)