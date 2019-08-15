Овечкин — о проблемах Кузнецова: «Вроде все нормально, постоянно, жив-здоров»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» - «Динамо», отметил, что не знает ни о каких проблемах партнера по команде Евгения Кузнецова.
— «Вашингтон» стал сильнее в межсезонье?
— Посмотрим. Я пока ни с кем не разговаривал, только по телефону говорили с Кузей, Самсоном и Орлом. Потом сейчас приедем и посмотрим.
— Что слышали о возможных проблемах Кузнецова?
— Нет, а какие, о чем? Вроде все нормально, постоянно, жив-здоров.
— Что случалось с инстаграмом Кузи?
— Все нормально с ним.
— Как отдохнули?
— Хорошо. Провел время с семьей. Набрался сил, чтобы двигаться вперед.
— Удивились, что пресс-атташе «Вашингтона» выиграл миллион долларов в лотерею?
— Я за него очень рад, позвонил-поздравил. Столько людей пытаются выиграть хоть какие-то деньги, а здесь сразу миллион. Вся команда за него рада, он все сделает правильно.
— Вы бы куда потратили?
— Надо сначала выиграть хотя бы сто рублей. (Алексей Шевченко)