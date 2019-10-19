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Овечкин набрал 1220-е очко и обошел Беливо

03:53

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Он поучаствовал во втором голе своей команды

Россиянин вышел на чистое 42-е место по очкам за карьеру, опередив Жана Беливо. У него теперь 1220 результативных баллов, а у канадца — 1219.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 1228 очков, занимает 41-е место по очкам за карьеру в НХЛ. Лидирует в списке Уэйн Гретцки с 2857 очками.

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