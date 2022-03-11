«Оттава» в овертайме победила «Сиэтл», Норрис повторил рекорд Яшина, Зуб отдал передачу

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победила «Сиэтл» со счетом 4:3 ОТ. Дубль и победнай шайба у Джоша Норриса.

По голу забили Брэди Ткачук и Паркер Келли.

Норрис повторил клубный рекорд, принадлежавший россиянину Алексею Яшину, по количеству голов за «Сенаторз» в первые 100 матчей — у обоих хоккеистов по 39 шайб.

В составе гостей голы забили Джаред Макканн, Райан Донато и Мэйсон Эпплтон.

Российский ащитник «Оттавы» Артем Зуб провел на льду почти 23 минуты, заа которые отдал результативную передачу и заработал коэффициент полезности «-1». Еще один российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев провел на площадке почти 20 минут (2 броска и «+1»).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)

Голы: Норрис — 21 (Ткачак, Холден), 8:32 — 1:0. Ткачак — 20 (Зуб, Штютцле), 25:43 — 2:0. Келли — 5, 27:40 — 3:0. Маккэн — 22 (Данн, Эберле), 49:14 — 3:1. Донато — 12 (Олексяк, Гики), 49:50 — 3:2. Эпплтон — 6 (Гурд, Блэкуэлл), 53:01 — 3:3. Норрис — 22 (бол., Шабо, К. Браун), 62:34 — 4:3.

Вратари: Форсберг (62:34) — Дриджер (62:34).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (7+12+7+1) — 33 (8+10+15+0).

Наши: Зайцев (19.46/2/+1), Зуб (22.59/3/-1) — -.

11 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 11622 зрителя.