Орлов прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Рейнджерс»
09:49
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Когда забиваешь на последней минуте, то надеешься, что в следующем периоде ты будешь играть намного лучше и жестче, но нам этого не удалось, мы не показали свою игру. В своей зоне мы были недостаточно быстры и просто сопровождали соперника. Надо быть резче, быстрее и играть лучше», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.
Орлов стал автором единственной шайбы «Кэпиталс» в матче.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/svechnikov-and-shesterkin-among-top-russian-performers-february-20/c-321645458
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