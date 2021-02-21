Орлов прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Рейнджерс»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Когда забиваешь на последней минуте, то надеешься, что в следующем периоде ты будешь играть намного лучше и жестче, но нам этого не удалось, мы не показали свою игру. В своей зоне мы были недостаточно быстры и просто сопровождали соперника. Надо быть резче, быстрее и играть лучше», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.

Орлов стал автором единственной шайбы «Кэпиталс» в матче.