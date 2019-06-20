04:24 | Хоккей — НХЛ

О'Райлли - лучший оборонительный форвард сезона

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Нападающий "Сент-Луиса" Райан О'Райлли признан лучшим оборонительным форвардом сезона-2018/19 в НХЛ. 28-летний канадец в борьбе за "Селке Трофи" обошел Патриса Бержерона из "Бостона" и Марка Стоуна из "Оттавы".

Напомним, О'Райлли установил личный рекорд результативности (77 очков) и всего во второй раз за карьеру закончил регулярный чемпионат с положительным показателем полезности (+22). 

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