Знаменитый российский вратарь Николай Хабибулин рассказал о своем партнере по «Тампе-Бэй» — Дэйве Андрейчуке.

— Мы еще не говорили о «Тампе», где вы выиграли Кубок Стэнли. Хотели узнать про вашего партнера Дэйва Андрейчука. Правда, что он мог до утра сидеть в баре, а с утра прийти на тренировку как ни в чем не бывало?

— Брэд Ричардз, который жил с ним в номере, рассказывал, что Дэйв мог приползти в четыре утра, а в восемь уже сидеть на кровати, прыгать со словами: «Все, вставай, пошли тренироваться». После игр в самолетах у нас было пиво. И на вопрос, сколько еще осталось лететь, Дэйв отвечал так: «Осталось лететь еще пять-шесть пива. Или, например, восемь».

— Самое интересное, что человек доиграл до 42 лет и на закате карьеры выглядел ничуть не хуже.

— Игрок, в принципе, уникальный. Он не настолько быстрый, но, когда его выпускали на большинство перед вратарем, в ту сторону главное было доставить шайбу. Понятно, что он не всегда забивал. Но из десяти шайб — девять точно переправлял. На большинстве он уникальный человек. Естественно, еще и очень умный. Когда уже становился не таким быстрым, играл мозгами.

— От него всегда веяло легендарностью. А в раздевалке такие вещи ощущались?

— Однозначно, когда он что-то говорил, к нему прислушивались. Хоть он и не пытался себя в раздевалке возвысить. Во-первых, ему тогда было лет 40. Он столько лет провел в лиге, больше всех матчей отыграл без Кубка Стэнли. Когда он хотел что-то сказать, то выходил в центр: «Давайте достанем наши головы из одного места и начнем играть». И к нему прислушивались. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Николай Хабибулин: неизвестные факты его карьеры в НХЛ

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