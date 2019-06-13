О’Райлли повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луиса" Райан О’Райлли отметился голом в 7-м матче финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном". Он забросил в четвертой игре кряду и повторил достижение легендарного Уэйна Гретцки. В 1985 году 58-летний канадец помог "Эдмонтону" обыграть "Филадельфию" в финале Кубка Стэнли.
This man just knows how to score. #Game7 #StanleyCup pic.twitter.com/9ApOBK89Cw— NHL (@NHL) 13 июня 2019 г.
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