Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин в интервью «СЭ» рассказал, что пока не собирается возвращаться в Россию. Игрок пока не получил возможности дебютировать в НХЛ и его только недавно вызвали из фарм-клуба.

— Я морально был готов к тому, что сразу не получится пробиться в НХЛ. Конечно, хотелось попасть туда с первых же дней. Но мы не унываем — работаем дальше.

— Не было мыслей вернуться в Россию?

— Вообще не думал об этом. У меня есть конкретная цель — играть в НХЛ. Я уже перевез сюда свою семью и не собираюсь прыгать туда-обратно.

— В чем разница между КХЛ и АХЛ?

— Это совсем разный хоккей. У нас играют поперек и в пас. Здесь, наоборот, вертикальная игра и очень много бросков. Но КХЛ — более мастеровитая лига, АХЛ — более молодая. (Андрей Жданюк)

Полностью интервью Николая Прохоркина «СЭ» можно прочесть здесь