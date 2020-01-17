Никлас Бэкстрем — об Овечкине: «Когда его выводят из себя, то он играет лучше»
10:04
Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем оценил игру российского одноклубника и капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).
34-летний Овечкин оформил хет-трик в игре с «Девилз».
«Когда его выводят из себя, он всегда играет лучше всего, — приводит слова 32-летнего Бэкстрема официальный сайт НХЛ. — Он вернулся на лед, немного рассердился, забил два, а потом я просто ждал третьего. Это обычная история про Ови».
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