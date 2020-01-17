Александр Овечкин: «После удара клюшкой в лицо немного обезумел и сам наказал соперника»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).

— Хет-трик — это замечательно, но без моих партнеров по команде я бы никогда не достиг этого, — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба. — Это все командные усилия, и это очень круто. Я на один гол отстаю от Марио Лемье — это просто великолепно. Марио был одним из моих самых любимых игроков, когда я рос. Да и вообще это все легендарные имена. Быть рядом с ними — это впечатляет.

Я получил клюшкой в лицо, но свистка не последовало. Я не думаю, что это было сделано намеренно, но арбитры это не заметили. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашел, что ответить. С самим Вудом не разговаривал.