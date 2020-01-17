НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин стал первой звездой матча с «Нью-Джерси»

08:31
Теги:

Определились лучшие игроки регулярного матча НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» (5:2).

Первой звездой матча стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик.

Второй звездой стал вратарь Илья Самсонов, отразивший 32 броска.

Третьей звездой матча признан форвард Никлас Бэкстрем, сделавший две передачи.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир