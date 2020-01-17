Овечкин стал первой звездой матча с «Нью-Джерси»
08:31
Определились лучшие игроки регулярного матча НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» (5:2).
Первой звездой матча стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик.
Второй звездой стал вратарь Илья Самсонов, отразивший 32 броска.
Третьей звездой матча признан форвард Никлас Бэкстрем, сделавший две передачи.
Pretty solid 3 ??'s tonight:— Washington Capitals (@Capitals) January 17, 2020
??: @ovi8
???: Ilya Samsonov
???: @backstrom19 pic.twitter.com/DBhLidpQZg
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