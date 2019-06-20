Никита Кучеров: ""Тед Линдсей Эворд" многое значит для меня"

Российский нападающий "Тампа-Бэй"​ Никита Кучеров​, признанный самым ценным игроком сезона-2018/19 в НХЛ, отметил, что команда должна постараться выиграть Кубок Стэнли. Кроме того, форвард поблагодарил других игроков лиги, также признавших его лучшим игроком сезона.

– Когда я только приехал (в Америку), моей целью было попасть в команду, – цитирует кучерова официальный сайт НХЛ. – Когда это случилось, все мои мысли были о том, чтобы вернуть в Тампу Кубок Стэнли, потому что наши фанаты это заслужили. Я уверен, что если мы сохраним команду, то сможем реабилитироваться.

"Тед Линдсей Эворд"? Этот приз многое значит для меня, – сказал Кучеров, комментируя выбор игроков. – Ты выходишь на лед против этих парней каждый вечер, поэтому заслужить их признание точно значит многое. Я очень счастлив. Это важный вечер для меня и моей семьи. Спасибо моим одноклубникам, моим тренерам, всему клубному персоналу. Без них, без той работы, которую мы вместе проделали, меня бы здесь не было.