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Никита Кучеров — о праздновании победы в Кубке Стэнли: «Это было круто. Вряд ли кто-то делал что-то подобное»

13:20
Никита Кучеров. Фото twitter.com/adidashockey
Никита Кучеров. Фото twitter.com/adidashockey
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров — о праздновании победы в Кубке Стэнли.

— Это было очень круто, — приводит GQ слова Кучерова. — Вряд ли кто-то до нас делал что-то подобное: мы плыли на лодках, а вокруг стояло очень много болельщиков. Весь город кайфовал от этого, а команда пыталась получить максимальное удовольствие от победы и продлить себе праздник.

— Насколько наличие в «Тампе» соотечественников помогает почувствовать себя дома? Это дает раскрепоститься?

— Русские в команде — это классно. Свои шутки, родной язык, музыка, какие-то подколы, которые могут понять только наши ребята. Четыре россиянина в чемпионской команде это показатель того, насколько сильная у нас хоккейная школа. Отметить такой праздник со своими — вдвойне приятно.

— В чемпионской раздевалке играла какая-то русскоязычная музыка?

После победной игры мы уже были не в состоянии найти этот планшет, чтобы включить что-то свое (смеется). На фоне там играло что-то на английском, но радио на русском языке регулярно включаем в машине и во время игр в карты и теннис.

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/success/nikita-kucherov-v-moment-kogda-podnimaesh-kubok-kazhetsya-chto-ty-nahodishsya-bez-soznaniya

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