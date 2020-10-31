Никита Кучеров — о праздновании победы в Кубке Стэнли: «Это было круто. Вряд ли кто-то делал что-то подобное»
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров — о праздновании победы в Кубке Стэнли.
— Это было очень круто, — приводит GQ слова Кучерова. — Вряд ли кто-то до нас делал что-то подобное: мы плыли на лодках, а вокруг стояло очень много болельщиков. Весь город кайфовал от этого, а команда пыталась получить максимальное удовольствие от победы и продлить себе праздник.
— Насколько наличие в «Тампе» соотечественников помогает почувствовать себя дома? Это дает раскрепоститься?
— Русские в команде — это классно. Свои шутки, родной язык, музыка, какие-то подколы, которые могут понять только наши ребята. Четыре россиянина в чемпионской команде это показатель того, насколько сильная у нас хоккейная школа. Отметить такой праздник со своими — вдвойне приятно.
— В чемпионской раздевалке играла какая-то русскоязычная музыка?
После победной игры мы уже были не в состоянии найти этот планшет, чтобы включить что-то свое (смеется). На фоне там играло что-то на английском, но радио на русском языке регулярно включаем в машине и во время игр в карты и теннис.
Дополнительная информация:
https://www.gq.ru/success/nikita-kucherov-v-moment-kogda-podnimaesh-kubok-kazhetsya-chto-ty-nahodishsya-bez-soznaniya