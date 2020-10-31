Нападающий «Тампы» Никита Кучеров — о праздновании победы в Кубке Стэнли.

— Это было очень круто, — приводит GQ слова Кучерова. — Вряд ли кто-то до нас делал что-то подобное: мы плыли на лодках, а вокруг стояло очень много болельщиков. Весь город кайфовал от этого, а команда пыталась получить максимальное удовольствие от победы и продлить себе праздник.

— Насколько наличие в «Тампе» соотечественников помогает почувствовать себя дома? Это дает раскрепоститься?

— Русские в команде — это классно. Свои шутки, родной язык, музыка, какие-то подколы, которые могут понять только наши ребята. Четыре россиянина в чемпионской команде это показатель того, насколько сильная у нас хоккейная школа. Отметить такой праздник со своими — вдвойне приятно.

— В чемпионской раздевалке играла какая-то русскоязычная музыка?

После победной игры мы уже были не в состоянии найти этот планшет, чтобы включить что-то свое (смеется). На фоне там играло что-то на английском, но радио на русском языке регулярно включаем в машине и во время игр в карты и теннис.