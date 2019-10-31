Ничушкин не смог переиграть Бобровского. Видео
07:18
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин имел отличный момент отметиться голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды»?. Однако он не смог переиграть своего соотечественника Сергея Бобровского. Ничушкин не забивает уже 80 игр кряду.
Bob robs Nich pic.twitter.com/EyxBnAgzKe— HockEye (@Hock_eye) October 31, 2019
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