Ничушкин не смог переиграть Бобровского. Видео

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин имел отличный момент отметиться голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды»?. Однако он не смог переиграть своего соотечественника Сергея Бобровского. Ничушкин не забивает уже 80 игр кряду.

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