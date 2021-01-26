НХЛ опубликовала видео с тренировки «Миннесоты»: «Капризов что-то замышляет»

НХЛ в Twitter опубликовала видео с тренировки «Миннесоты».

На видео форвард команды Кирилл Капризов перебрасывает шайбу через ворота.

«Капризов что-то замышляет», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел шесть матчей в НХЛ, в которых набрал 6 (1+5) очков.