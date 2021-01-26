НХЛ опубликовала видео с тренировки «Миннесоты»: «Капризов что-то замышляет»
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НХЛ в Twitter опубликовала видео с тренировки «Миннесоты».
На видео форвард команды Кирилл Капризов перебрасывает шайбу через ворота.
«Капризов что-то замышляет», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне 23-летний россиянин провел шесть матчей в НХЛ, в которых набрал 6 (1+5) очков.
Kirill Kaprizov's up to something.— NHL (@NHL) January 25, 2021
(? @RussoHockey) pic.twitter.com/rThRWFyuQG
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