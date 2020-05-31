НХЛ не будет считать результаты плей-аут для условных драфт-пиков при обменах
08:32
НХЛ уточнила правила по условным драфт-пикам при обменах в ситуации проведения плей-офф, в котором примут участие 24 команды, сообщает The Athletic.
Если сделка включала условный пик, который должен был зависеть от попадания команды в плей-офф, то им будет считаться только выход в топ-16, то есть, в первый раунд.
Участие клуба в серии плей-аута применительно к этим обменам не будет считаться выступлением в плей-офф.
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