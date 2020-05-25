НХЛ может разрешить игроками тренироваться с ограничениями в начале июня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует разрешить игрокам приниматься участие в тренировках на территории командных объектах в начале июня, утверждает инсайдер Дэвид Паньотта. Точная дата на данный момент неизвестна.

Хоккеисты смогут тренироваться в небольших группах на льду и вне его площадки. В начале июля предполагается разрешить командные сборы.

Сезон-2019/20 в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.