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НХЛ может разрешить игроками тренироваться с ограничениями в начале июня

18:10
Матч НХЛ. Фото USA Today Sports
Матч НХЛ. Фото USA Today Sports
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует разрешить игрокам приниматься участие в тренировках на территории командных объектах в начале июня, утверждает инсайдер Дэвид Паньотта. Точная дата на данный момент неизвестна.

Хоккеисты смогут тренироваться в небольших группах на льду и вне его площадки. В начале июля предполагается разрешить командные сборы.

Сезон-2019/20 в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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