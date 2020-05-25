НХЛ может разрешить игроками тренироваться с ограничениями в начале июня
18:10
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует разрешить игрокам приниматься участие в тренировках на территории командных объектах в начале июня, утверждает инсайдер Дэвид Паньотта. Точная дата на данный момент неизвестна.
Хоккеисты смогут тренироваться в небольших группах на льду и вне его площадки. В начале июля предполагается разрешить командные сборы.
Сезон-2019/20 в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
The NHL is allowing players to use team facilities, starting early-June. Exact date TBD. Players, in small groups, can workout on/off ice when date is set. This would be start of the NHL's Phase 2. Target for camps early-July, but remains only a target at this point.— David Pagnotta (@TheFourthPeriod) May 25, 2020
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