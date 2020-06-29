НХЛ и Профсоюз игроков должны утвердить дату выплат подписных бонусов на следующий сезон

Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков обсуждают возможность переноса даты выплат подписных бонусов перед началом сезона-2020/21, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

В обычной ситуации эти бонусы выплачиваются 1 июля. Однако нынешний сезон еще не закончен из-за того, что регулярный чемпионат сначала был прерван, а потом и вовсе отменен. Команда еще нужно сыграть плей-офф.

Так что дата выплат подписных бонусов может быть перенесена. Общая сумма потраченных клубами денег может превысить 300 миллионов долларов.