НХЛ и Профсоюз игроков должны утвердить дату выплат подписных бонусов на следующий сезон
29 июня 2020, 18:32
Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков обсуждают возможность переноса даты выплат подписных бонусов перед началом сезона-2020/21, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.
В обычной ситуации эти бонусы выплачиваются 1 июля. Однако нынешний сезон еще не закончен из-за того, что регулярный чемпионат сначала был прерван, а потом и вовсе отменен. Команда еще нужно сыграть плей-офф.
Так что дата выплат подписных бонусов может быть перенесена. Общая сумма потраченных клубами денег может превысить 300 миллионов долларов.
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