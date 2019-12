Несколько сантиметров отделили Панарина от 20-го гола в сезоне. Видео

«Рейнджерс» принимают «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3, конец второго периода). При счете 1:1 отличился российский нападающий хозяев Артемий Панарин, но впоследствии шайбу отменили, потому что она полностью не пересекла линию ворот.

Artemi Panarin was this close to keeping his goal scoring streak alive#PlayLikeANewYorker

pic.twitter.com/kPIpCvg0la