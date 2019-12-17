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Несколько сантиметров отделили Панарина от 20-го гола в сезоне. Видео

04:40
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«Рейнджерс» принимают «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3, конец второго периода). При счете 1:1 отличился российский нападающий хозяев Артемий Панарин, но впоследствии шайбу отменили, потому что она полностью не пересекла линию ворот.

В 33 матчах Панарин набрал 42 (19+33) очка при показателе полезности «+15».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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