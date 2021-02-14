«Детройт» на выезде обыграл «Нэшвилл»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:2.

В составе гостей отличились Робби Фаббри, Адам Эрн, Люк Гленденинг и Энтони Манта. Гости ответили шайбами Филипа Форсберга и Рокко Гримальди.

После этого матча «Детройт» с 10 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 12 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Детройт» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Фаббри — 4 (Филппула, Гронек), 4:59 — 0:1. Эрне — 1 (Гленденинг), 12:24 — 0:2. Гленденинг — 1 (Фаббри, Стэчер), 37:22 — 0:3. Форсберг — 7 (Дюшен, Фаббро), 47:57 — 1:3. Манта — 5 (Гленденинг, Гронек), 54:56 — 1:4. Гримальди — 3 (Фаббро, Эллис), 59:13 — 2:4.

Вратари: Ринне (Сарос, 40:00, 59:32) — Бернье.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (6+4+13) — 30 (9+15+6).

Наши: Тренин (6.48/0/+1) — Наместников (15.27/2/-1).

14 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.