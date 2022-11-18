«Нэшвилл» одержал победу над «Айлендерс». Сорокин сделал 26 сэйвов
«Нэшвилл» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Предаторз» одержали третью победу подряд.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 26 из 31 броска по своим воротам. Защитник Александр Романов сделал одну голевую передачу.
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«Нэшвилл» — «Айлендерс» — 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
Голы: Форсберг — 6 (Йоси, Пярссинен), 1:03 — 1:0. Пелек — 2 (Пулок), 2:43 — 1:1. Сиссонс — 1 (Смит, Йоси), 8:43 — 2:1. Нидеррайтер — 8 (Макдона, Йоси), 9:41 — 3:1. Пярссинен — 2 (Форсберг, Фаббро), 25:01 — 4:1. Клаттербак — 2 (Мартин, Пелек), 35:41 — 4:2. Палмиери — 6 (Пажо, Романов), 44:32 — 4:3. Пярссинен — 3 (бол., Гранлунд, Йоси), 49:52 — 5:3. Пажо — 3 (бол., Ли, Барзал), 55:39 — 5:4.
Вратари: Сарос — Сорокин (59:02).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (18+10+3) — 33 (7+10+16).
Наши: — - Романов (18.52/1/-2).
18 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|14
|3
|28
|2
|Каролина
|17
|10
|7
|22
|3
|Айлендерс
|18
|11
|7
|22
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Питтсбург
|17
|7
|10
|17
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|17
|7
|Вашингтон
|19
|7
|12
|17
|8
|Коламбус
|16
|6
|10
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|15
|2
|30
|2
|Торонто
|18
|9
|9
|22
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|17
|8
|9
|17
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|14
|8
|Оттава
|16
|6
|10
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|2
|Виннипег
|15
|10
|5
|21
|3
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|9
|17
|5
|Сент-Луис
|16
|8
|8
|16
|6
|Миннесота
|17
|7
|10
|16
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|15
|8
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|19
|11
|8
|23
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|18
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|17
|5
|12
|11
|18.11
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|4 : 1
|18.11
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|18.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|6 : 4
|18.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Калгари
|4 : 1
|18.11
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|2 : 3 ОТ
|18.11
|03:00
|
Флорида – Даллас
|4 : 6
|18.11
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|3 : 2
|18.11
|04:00
|
Миннесота – Питтсбург
|4 : 6
|18.11
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|5 : 4
|18.11
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|5 : 4 Б
|18.11
|06:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|18.11
|06:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|- : -
|18.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|17
|28
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|17
|26
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|17
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|12
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09