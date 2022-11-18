Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Калгари», Сергачев — второй

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Калгари» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Андрей Василевский. 28-летний россиянин отразил 39 из 40 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский защитник Михаил Сергачев. 24-летний россиянин отметился двумя голевыми передачами.

Замкнул тройку форвард Стивен Стэмкос. На его счету гол и голевая передача.