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Нереальное везение Самсонова. «Тампу» от гола отделили миллиметры

03:52
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вашингтон» (0:1, конец первого периода). В одном из моментов отличную возможность для взятия ворот имел Брэйден Пойнт. После его броска шайба прошла под ловушкой Ильи Самсонова и попала в дальнюю штангу.

На седьмой минуте отличился Никлас Бэкстрем.

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