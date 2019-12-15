Нереальное везение Самсонова. «Тампу» от гола отделили миллиметры
03:52
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вашингтон» (0:1, конец первого периода). В одном из моментов отличную возможность для взятия ворот имел Брэйден Пойнт. После его броска шайба прошла под ловушкой Ильи Самсонова и попала в дальнюю штангу.
well that was close ? pic.twitter.com/4rYW7MWG97— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) December 15, 2019
На седьмой минуте отличился Никлас Бэкстрем.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...