Нереальное везение Самсонова. «Тампу» от гола отделили миллиметры

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вашингтон» (0:1, конец первого периода). В одном из моментов отличную возможность для взятия ворот имел Брэйден Пойнт. После его броска шайба прошла под ловушкой Ильи Самсонова и попала в дальнюю штангу.

well that was close ? pic.twitter.com/4rYW7MWG97 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) December 15, 2019

На седьмой минуте отличился Никлас Бэкстрем.

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