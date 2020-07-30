НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Не сегодня, я все еще молод». «Питтсбург» ошибся с поздравлением Малкина

14:53
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Теги:

«Питтсбург» ошибочно поздравил российского форварда Евгения Малкина с днем рождения. Завтра ему исполнится 34 года. Видео опубликовано в Instagram клуба.

Игроку вручили маленький торт со свечками. «Не сегодня, Жак! — сказал Малкин. Видимо, речь о тренера клуба Жаке Мартене. Я все еще молод».

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок Стэнли.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDP8G5Ypa_-/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир