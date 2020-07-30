«Не сегодня, я все еще молод». «Питтсбург» ошибся с поздравлением Малкина

«Питтсбург» ошибочно поздравил российского форварда Евгения Малкина с днем рождения. Завтра ему исполнится 34 года. Видео опубликовано в Instagram клуба.

Игроку вручили маленький торт со свечками. «Не сегодня, Жак! — сказал Малкин. Видимо, речь о тренера клуба Жаке Мартене. Я все еще молод».

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок Стэнли.