Нападающий «Вегаса»: «10 белых хоккеистов в черной команде не вызовут такого резонанса, как один черный в белой команде»

Нападающий «Вегаса» Райан Ривз поделился мнением о протестах в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией, а также высказался о расовых проблемах в хоккее.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Очевидно, у сообщества афроамериканцев и полиции есть проблемы между собой, это длится уже много лет, — приводит Sportsnet слова Ривза. — Видео с Джорджем Флойдом, которое появилось в сети, разожгло огонь. Ситуация тяжелая, ведь не все полицейские плохие. Иногда смотришь на протестующих и понимаешь, что некоторые люди выходят на улицы совсем не за тем, чтобы была услышана важная позиция. Нам нужен диалог для того, чтобы произошли определенные изменения. Разрушения городов и мародерство — не выход, люди просто уничтожают место, в котором живут.

Иногда возникают сложные вопросы, на которые нет ответов прямо сейчас. Легко сказать: «Хоккей — для всех», но как только закончится ситуация с коронавирусом, будет совсем другое дело. Хоккей — дорогой спорт, один из самых дорогих из-за экипировки. Если вы придете в черную команду и приведете 10 белых хоккеистов, это не вызовет такого резонанса, как если бы вы привели одного черного в белую команду.