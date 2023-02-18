Макдэвид — 4-й игрок в истории НХЛ, кто первым набрал 100 очков в пяти и более сезонах

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид первым в этом сезоне НХЛ набрал 100 очков. Канадец отметился двумя результативными передачами в матче «регулярки» против «Рейнджерс» (4:5 Б).

Таким образом, форвард стал четвертым игроком в истории лиги, кто сумел первым набрать 100 очков в 5 и более сезонах.

Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (9 сезонов), Марио Лемье и Филу Эспозито (по 6 сезонов).

В этом сезоне на счету Макдэвида 56 матчей и 101 (42+59) очко.