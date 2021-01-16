Нападающий «Миннесоты» похвалил Капризова

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо отметил игру форварда «Дикарей» Кирилл Капризова. Россиянин дебютировал в НХЛ, набрав 3 (1+2) очка в матче против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).

«Я говорил это с первого дня: это особенный игрок, — приводит слова Фолиньо The Athletic. — Его окружает столько разговоров, на нем лежит такой груз ожиданий, что иногда начинаешь опасаться, как он с этим справиться. Но этот парень всех еще удивит. Когда он забивает, это естественно. И ты ожидаешь от него голов каждый вечер».